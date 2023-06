Fedez e il tattoo con la figlia Vittoria, "Denuncia il tatuatore"

Quello che voleva essere un gesto da papà orgoglioso fa discutere animatamente il mondo dei social e scatena anche gli hater. Fedez nelle ultime ore ha pubblicato infatti la foto della sua gamba dove da pochi giorni sfoggia un nuovo tatuaggio con il visetto della figlia Vittoria commentando: "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia… E poi tatuatevelo". A dire il vero il rapper aveva voluto cristallizzare sulla pelle una foto della bambina un po' imbronciata che viene pubblicata nella slide successiva e quindi il risultato non si distacca molto dal tattoo realizzato, ma il post, oltre ai numerosi like, sta collezionando una marea di commenti negativi e anche molto cattivi.



"Perdona la franchezza… io fossi in te denuncerei il tatuatore… tua figlia è di gran lunga molto più graziosa!" dice qualcuno. "Con tutti i soldi che hai un buon tatuatore lo potevi pagare" dice un altro. "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato!!" dicono altri richiamando la polemica virale con Luis Sal. E subito qualcun altro aggiunge: "Il tatuatore era Luis?". E ancora: "Sembra Angela Merkel quando pensa all'Italia". E poi: "Con tutti i soldi che hai un buon tatuatore lo potevi pagare".



E ancora: "Oddio pensavo fosse un post della pagina "Tatuaggi di m...". C'è anche chi dice che " sembra uno dei figli di Shrek" e chi spiega che "succede questo quando non vuoi pagarti il tatuatore ma ti pigli quello che accetta lo scambio pubblicità".



Il rapper ha anche spiegato in una storia quello che voleva fare: "Amici, non siate cattivi. L'ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. È vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima". Ma la marea di commenti continua...