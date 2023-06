Milano Latin Festival, sul palco artisti da 98 dischi platino

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - I big della musica latina si danno appuntamento al Milano Latin Festival, arrivato alla 31ma edizione, ad Assago alle porte del capoluogo, dal 30 giugno al 29 luglio: un parterre che ha ottenuto ben 53 dischi d'oro e 98 di platino. "Eppure - è stato sottolineato oggi all'Arco della Pace in una singolare presentazione con tanto di flash-mob di protesta per il rischio che l'anno prossimo l'evento non si possa tenere "per motivi logistici e burocratici" - gli artisti sono talvolta poco considerati nonostante vendano decine di milioni di dischi in tutto il mondo e abbiano un forte seguito anche in Italia e in Europa".

Obbiettivo della manifestazione è "promuovere la buona musica, il folklore, la cultura, i balli e le danze, l'artigianato del mondo latino-americano". Un progetto - è stato rimarcato - di vera interazione ed integrazione tra i popoli. Un mese di spettacoli culturali, concerti dal vivo, balli e una varietà di proposte gastronomiche. Al Ticketmaster Arena - con palco più grande rispetto al passato e dotato di due enormi ledwall laterali - si susseguiranno, fra i tanti, Anuel, J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Romeo Santos, Prince Royce. E poi, i duo Gente de Zona, Jowell & Randy, il Gruppo Extra e molti altri.

Fra i generi musicali esponenti dei diversi ritmi tropicali dalla bachata alla salsa, dal merengue al reggaeton, fino al dembow e la musica urban in generale. Ad aprire alcuni dei principali show saranno i J Nueve, band prodotta dalla Mlf Records e lanciata da Latin Factor, per mano di Fabio Messerotti, per aiutare i giovani talenti latini ad emergere nel mondo dello spettacolo. Le prime tre serate di ogni settimana saranno dedicate ad eventi speciali e non mancheranno poi i consueti Schiuma Party. (ANSA).