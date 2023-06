Tedua ancora in vetta alla hit parade

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Per la seconda settimana Tedua è in testa alle classifiche Fimi/Gfk: il nuovo album La Divina Commedia, già certificato disco d'oro nella sua prima settimana di uscita esclusivamente in digitale, è ancora l'album più venduto della settimana e mantiene la vetta anche della classifica dei singoli con il brano Hoe feat. Sfera Ebbasta.

Al secondo posto, al debutto, si piazza il rapper Shiva con l'album Santana Season, uscito a sorpresa a pochi mesi di distanza dal fortunato Milano Demons: 13 tracce con la partecipazione di Paky, Sfera Ebbasta, Luchè, Guè, YONGCHIMI, Tiago PZK & Russian. Terza piazza per Geolier con il secondo atto del Coraggio dei Bambini, davanti a Prisma, ultimo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni che la prossima settimana è pronto al debutto del suo tour negli stadi. Stabili al quinto posto Lazza, con Sirio, e al sesto i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News. Perde tre posizioni ed è settimo Baby Gang, il controverso rapper condannato per rapina, con Innocente, precedendo Emis Killa con Effetto Notte.

Chiudono la top ten la new entry Niall Horan, unico straniero tra i primi dieci, con The Show, e Blanco con Innamorato, atteso a breve alla prova live negli stadi di Roma e Milano.

Tra i vinili, nuova vita al grande classico degli 883 Nord Sud Ovest Est.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 2 all'8 giugno 2023:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) SANTANA SEASON, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) MATERIA (PRISMA), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

5) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) INNOCENTE, BABY GANG (ATLANTIC-WM ITALY/WARNER MUSIC)

8) EFFETTO NOTTE, EMIS KILLA (EPIC-SONY MUSIC)

9) THE SHOW, NIALL HORAN (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

10) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) HOE,TEDUA FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SONY MUSIC)

2) VETRI NERI, AVA, ANNA & CAPO PLAZA (WARNER MUSIC/VIRGIN-WARNER MUSIC)

3) UN MILIONE DI VOLTE, SHIVA FEAT. SFERA EBBASTA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) DISCO PARADISE, FEDEZ, ANNALISA & ARTICOLO 31 (WM ITALY-WARNER MUSIC)

5) MON AMOUR, ANNALISA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) NORD SUD OVEST EST, 883 (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

2) TRADIMENTO, FABRI FIBRA (UNIVERSAL MUSIC-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE SHOW, NIALL HORAN (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) IL SEGRETO, VENERUS (ASIAN FAKE-SONY MUSIC)

5) TUTTO MALE, GIANCANE (WOODWORM-UNIVERSAL MUSIC). (ANSA).