Pooh, il 30 giugno esce AmiciXsempre 2023

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il 30 giugno esce AmiciXsempre 2023 (Warner Music Italy), la raccolta dei più grandi successi dei Pooh, per festeggiare oltre 50 anni di storia.

Una compilation composta da 4 CD che uscirà in edizione limitata autografata.

Cinquantasei brani, pietre miliari della storia della band che compongono anche la scaletta del tour che partirà a luglio con due eventi negli stadi di Milano e Roma, con Il Volo che sarà ospite, e che da settembre proseguirà in tutta Italia.

Dopo gli stadi, i Pooh torneranno live da settembre con 5 nuovi appuntamenti, tre serate all'Arena di Verona e in quattro concerti nei principali palasport nel mese di ottobre.

Queste tutte le date: 6 luglio Milano, 15 luglio Roma, 16 e 17 settembre Taormina, 19 settembre Agrigento, 21 settembre Napoli, 24 settembre Codroipo (Ud), 29, 30 settembre e 1 ottobre Arena di Verona, 6 ottobre Milano, 7 ottobre Bologna, 13 ottobre Torino, 14 ottobre Firenze. (ANSA).