Maria Pia De Vito e le strategie di sopravvivenza delle donne

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Non un album di denuncia ma una riflessione sulla condizione femminile e sulle strategie di sopravvivenza che le donne assumono da secoli a questa parte. E' questo lo spirito di ''This Woman's Work'', il nuovo lavoro di Maria Pia De Vito per l' etichetta Parco della Musica Records disponibile dal 15 giugno. Dopo il concerto alla Casa del Jazz di Roma nel giorno di uscita, l' album verrà presentato in altri due concerti in programma il 1 luglio al Parco Mediceo di Pratolino (Firenze) e il 13 al Giardino Scotto di Pisa. ''A mio parere - spiega la cantante e compositrice- certe questioni erano da risolvere non con parole ideologiche, o con demonizzazioni da cancel culture o discutibili quote rosa. Il risultato è questo ragionamento in musica sulle strategie di sopravvivenza delle donne in vari contesti storici o sociali, attraverso una collezione di canzoni, brani originali, adattamenti di poesie in musica e 'spoken words'. Registrato a gennaio negli studi della Casa del Jazz, l' album raccoglie composizioni originali di Maria Pia De Vito e Matteo Bortone, composizioni collettive e riletture di brani di varia provenienza, dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman al cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush, a elementi di folk inglese e americano, su testi ispirati da autrici come Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Il nuovo progetto dell' artista vede in campo un quintetto composto da Mirco Rubegni alla tromba, Giacomo Ancillotto alla chitarra, Matteo Bortone al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. ''E' proprio grazie all'incontro con questi musicisti che è stato possibile ottenere un suono nuovo, elettrico, e lontano dai miei progetti precedenti - osserva -. L'elettronica mi aiuta ad esperire il lato più francamente esplorativo delle possibilità della voce, dal suono al rumore. Mi considero una sperimentatrice che ama la melodia e il racconto per trovare cose nuove da fare e da studiare''.

Nome di primo piano del panorama jazz, Maria Pia De Vito ha sempre esplorato i punti di contatto tra linguaggi diversi, attraverso la voce, la musica e la parola grazie anche alla lunghissima esperienza nell'improvvisazione vocale, dal be-bop, alle forme free. (ANSA).