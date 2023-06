Laura Pausini, nuovo singolo Il primo passo sulla Luna

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - È uscito sulle piattaforme e in vinile Il primo passo sulla Luna, il nuovo singolo di Laura Pausini, scritto dalla stessa Laura con Virginio Simonelli e Cheope, musica di Virginio e Jason Rooney e prodotto da Simon Says. Sul lato B del vinile, è presente l'extra track All'amore nostro, scritto da Aiello.

"Il primo passo sulla Luna - racconta Laura Pausini - parla di un'amicizia che si interrompe per divergenza di idee, perché si giudica fermandosi al proprio pensiero, senza la volontà di trovare una soluzione. Tutto finisce perché è più facile fare un passo sulla luna che incontrarsi a metà strada. Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero, pur avendo più libertà di esprimerlo rispetto al passato. E spesso perdiamo il coraggio e l'abitudine di dire le cose in faccia, preferendo stare nascosti dietro a uno schermo, senza dare opportunità di crescita ai rapporti tra esseri umani, e andiamo dritti fino alla luna pur di evitare dei confronti".

Laura Pausini torna con la sua nuova musica dopo la recente nomination a Person of the year (2023) - la prima italiana e la prima madrelingua straniera - da parte della Latin Recording Accademy, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni.

Il debutto live de Il Primo passo sulla Luna è previsto durante l'Anteprima World Tour, il 30 giugno 1 e 2 luglio a Venezia in Piazza San Marco, dove l'artista presenterà il suo nuovo show internazionale. Seguono le tappe del 21 e 22 luglio in Plaza de España a Siviglia e da dicembre la partenza del Laura Pausini World Tour, che proseguirà in Europa e nel resto del mondo fino alla prossima primavera. (ANSA).