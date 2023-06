Il centro di Verona già preso d'assalto per l'Aida all'Arena

(ANSA) - VERONA, 16 GIU - Verona è presa d'assalto per la prima dell'Aida, che stasera inaugura la 100/a edizione dell'Opera Festival all'Arena, con la partecipazione di vip e alte cariche dello Stato.

Nella centrale piazza Bra si sono già formate lunghe code di spettatori che attendono pazientemente di poter entrare ai varchi dell'anfiteatro, con apertura dei cancelli prevista alle 19.30.

Nel frattempo, due ricevimenti accolgono gli ospiti di lusso della serata. Al palazzo della Gran Guardia, dall'altra parte dell'Arena, Confindustria tiene un ricevimento per industriali e politici. Tra gli ospiti il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Elisabetta Casellati e Adolfo Urso, l'ex presidente degli industriali Emma Marcegaglia, accolti dal sindaco Damiano Tommasi, dal prefetto Donato Cafagna e dalla sovrintendente Cecilia Gasdia. E' atteso anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Nei giardini della piazza c'è invece il cocktail per attori ed esponenti della cultura, con nomi come Matt Dillon, Amadeus, Alessandro Baricco, Lino Banfi, Iva Zanicchi, Nicoletta Mantovani, Al Bano, Michele Placido, che poi entreranno all'Arena lungo il "red carpet" a loro riservato. (ANSA).