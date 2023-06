Willie Peyote, esce il nuovo singolo Picasso

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sarà disponibile dal 16 giugno in radio Picasso, il nuovo singolo di Willie Peyote, già disponibile sulle piattaforme digitali.

Picasso è la prima traccia inedita pubblicata dal rapper e cantautore torinese dopo l'uscita del suo ultimo album Pornostalgia, uscito lo scorso maggio.

"Visti da fuori, così incasinati, sembriamo tutti un quadro di Picasso". Così Willie riassume il brano nato di getto.

Nel frattempo sono state annunciate le date del nuovo tour nei club a novembre. "Dieci anni fa usciva 'non è il mio genere, il genere umano' e senza dubbio da allora sono cambiate tante cose ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo. Per questo mi è sembrato il nome giusto per questo tour che ci riporta nei nostri amati club dopo il fatidico 2020". Questi i primi appuntamenti: 6 novembre Venaria Reale (TO), 7 novembre Milano, 10 novembre Padova, 18 novembre Bologna, 20 novembre Firenze, 25 novembre Ciampino (RM), 1 dicembre Molfetta (BA), 2 dicembre Napoli.

