Lo Stabat Mater di Rossini per il Teatro di Lugo danneggiato

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Tra gli oltre 60 appuntamenti proposti dalla prima edizione del Bologna Portici Festival, in svolgimento in questi giorni in alcuni luoghi simbolo della città di Bologna, quello di venerdì 16 giugno alle 21.30 nella grande Basilica di Santa Maria dei Servi, assume una importanza particolare in quanto dedicato alla solidarietà. Non è la prima volta che la Cappella Musicale della basilica di Strada Maggiore si offre alla beneficenza: questa volta, dopo i drammatici avvenimenti capitati alla Romagna alluvionata, gli artisti della storica istituzione hanno pensato di dedicare una serata di raccolta fondi per i lavori che si sono resi necessari per la rinascita del settecentesco Teatro Rossini di Lugo gravemente danneggiato.

E dunque tutti i coristi, strumentisti, solisti, direttore e personale tecnico e amministrativo impegnati nell'organizzazione e nell'esecuzione dello Stabat Mater di Rossini parteciperanno a titolo gratuito. Il capolavoro rossiniano, uno dei cavalli di battaglia della istituzione musicale bolognese, vedrà impegnati assieme al Coro e agli Strumentisti della Cappella dei Servi, gli artisti della Corale Quadriclavio, con il soprano Mariana Valdés, il mezzosoprano Claudia Marchi, il tenore Riccardo Gatto e il basso Carlo Colombara diretti, come di consueto da Lorenzo Bizzarri.

La serata, intitolata Rossini per il Rossini, coinvolgerà anche l'associazione Io sto con onlus composta da volontari che si occupano di persone con fragilità, che ha deciso di partecipare alla raccolta fondi rinunciando al loro personale rimborso spese per benzina, che utilizzano per portare in giro le persone disabili, e ha scelto di destinare tutto alla raccolta fondi in favore del teatro Rossini di Lugo. (ANSA).