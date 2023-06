La violinista Mutter in concerto gratuitamente per la Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Anche Anne-Sophie Mutter, la violinista forse più celebre della scena musicale internazionale ospite di Ravenna Festival il 22 giugno, ha deciso di aderire alla gara di solidarietà nei confronti degli abitanti delle città romagnole colpite dall'alluvione dello scorso maggio. E non solo lei, ma anche i Mutter's Virtuosi, l'ensemble d'archi nato in seno alla Anne-Sophie Mutter Foundation, hanno scelto di rinunciare al cachet per il concerto in programma al Pala De André alle 21.

Quando Anne-Sophie Mutter creò la Fondazione che porta il suo nome per sostenere giovani musicisti, partì dal presupposto che Virtuosi deve voler dire anche generosi, rendendo parte integrante della loro formazione la consapevolezza della responsabilità di ogni artista, quella cioè di fare della musica un dono per tutti. Un principio che i suoi musicisti hanno reso immediatamente concreto. Così, mentre la donazione degli artisti sarà destinata alla Scuola comunale di musica Giuseppe Sarti di Faenza, gravemente danneggiata nell'alluvione, il concerto in programma giovedì 22 sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza, con un invito speciale per quanti, forze dell'ordine e volontari, sono stati in prima linea nell'emergenza. Coloro che hanno già acquistato un biglietto per l'appuntamento saranno contattati dalla biglietteria del Festival e sarà loro offerta la possibilità di ottenere il rimborso o destinare l'importo del biglietto a finalità benefiche legate all'alluvione.

"Ho un profondo affetto per la Romagna - ha dichiarato Anne-Sophie Mutter -. Sin dall'adolescenza ho visitato spesso Ravenna e Cesena con la mia amata insegnante Aida Stucki e suo marito Giuseppe Piraccini, originario di questa regione. E voglio offrire musica, amore ed empatia alla gente meravigliosa che abita questo bellissimo territorio italiano. I miei fantastici Virtuosi e io non vediamo davvero l'ora di condividere un abbraccio musicale con voi tutti". (ANSA).