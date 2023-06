La Forza del Destino di Verdi a Bologna dopo 40 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - "Opera epica e intima, La forza del destino ci porta in un mondo di violenza e passione.

Irruzione di eventi improbabili, situazioni incredibili, colpi di scena diventano perfettamente coerenti grazie al genio musicale e drammatico di Verdi". Così il regista greco naturalizzato francese Yannis Kokkos ha descritto il melodramma di Giuseppe Verdi in scena al Comunale Nouveau di Bologna dal 17 giugno alle 20 (repliche fino al 22).

Sul podio l'israeliano Asher Fisch, presenza costante nei recenti cartelloni operistici e sinfonici del Teatro Comunale del capoluogo emiliano. L'allestimento dell'opera, che torna a Bologna dopo ben 40 anni, nasce da una coproduzione internazionale che ha fatto il suo debutto lo scorso settembre al Festival Verdi di Parma. Rispetto a quella produzione, quella bolognese avrà una forma semplificata a causa del palcoscenico poco alto e poco profondo del nuovo teatro nel quale la fondazione sta operando in questi e nei prossimi mesi.

Viceversa, assicura il direttore Asher Fisch, "della parte musicale, della quale esistono almeno una decina di differenti versioni (questa è la quarta che dirigo), eseguiremo la versione integrale senza alcun taglio".

La forza del destino è un'opera poco esguita, un po' per la iattura che la perseguita e un po' perché la sua realizzazione richiede un cast nutrito di cantanti primari, difficili da trovare. A Bologna ci saranno due debutti nei ruoli principali, la Donna Leonora di Erika Grimaldi e il Don Carlo di Vargas al Gabriele Viviani, Roberto Aronica riprende invece il personaggio di Don Alvaro, Rafal Siwek sarà Padre guardiano e Nino Surguladze la zingara Preziosilla. Con loro si alterneranno Francesca Tiburzi, Angelo Villari, Stefano Meo, Abramo Rosalen e Cristina Melis. Accanto a loro Sergio Vitale (Fra' Melitone), Orlando Polidoro (Mastro Trabuco) Cristian Saitta (Marchese di Calatrava) con l'Orchestra e il Coro, preparato da Gea Garatti Ansini, del Comunale.

In occasione delle recite de La forza del destino, una delegazione della Croce Rossa Italiana sarà presente nel foyer del teatro per raccogliere fondi a favore delle popolazioni emiliano-romagnole colpite dalle recenti alluvioni. (ANSA).