Cesare Cremonini dona le luci al portico di San Luca

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Cesare Cremonini, insieme al Comune e Intesa Sanpaolo, regala alla sua città l'illuminazione del porticato della Basilica di San Luca, che domina Bologna dal Colle della Guardia: dalle 22 di lunedì 19 giugno fino al 25 giugno, evento di chiusura del Bologna Portici Festival, uno spettacolo di luci accende, illumina e colora per la prima volta gli archi del portico di San Luca, dichiarato Patrimonio Unesco.

Il rapporto simbiotico tra l'artista e Bologna è noto fin dagli inizi della sua carriera ormai venticinquennale: da '50 Special' a 'Piazza Santo Stefano', sono numerose le canzoni da lui firmate in cui traspare tutto l'amore per la sua città. Tra i luoghi a cui è maggiormente legato c'è il porticato che porta al santuario della Madonna di San Luca, il più lungo al mondo, con i suoi 3796 metri che costeggiano via Saragozza inerpicandosi fino alla basilica, punteggiato di lapidi, epigrafi ed ex voto e comprendente 15 cappelle votive mariane.

Costruito in epoca rinascimentale per riparare dalla pioggia i pellegrini che si recavano al santuario, con i suoi 666 archi che si inerpicano a serpentina sul Colle della Guardia, regala a chi lo percorre un'esperienza impagabile.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia collaborazione tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e Cesare Cremonini che ha portato, tra l'altro, alla realizzazione di 'Io vorrei', nata con l'obiettivo di migliorare l'inclusione sociale nei quartieri più degradati di alcune tra le principali città italiane, grazie alla riqualificazione delle periferie urbane con opere murarie permanenti realizzate dallo street artist Giulio Rosk. (ANSA).