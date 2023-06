Anna Caterina Antonacci a Parma con la Filarmonica Toscanini

(ANSA) - PARMA, 15 GIU - Da sempre, la peculiarità interpretativa di Anna Caterina Antonacci si esprime nel suo essere una straordinaria cantante e, allo stesso tempo, una superba attrice. Fin dal suo esordio, infatti, il soprano bolognese ha brillato per la statura di interprete, per il senso drammatico e per la presenza scenica, doti che le hanno consentito di conquistare le platee di tutto il mondo sia nel repertorio lirico che in quello da camera. Sarà lei la protagonista nell'atteso Concerto per la Città di Parma proposto dal Festival Toscanini il 16 giugno alle 21.30 in Piazza Duomo, dove, accompagnata dalla Filarmonica Toscanini diretta da Alessandro Bonato, interpreterà Il Tramonto, poemetto di Shelley su musica di Respighi e la Chanson perpétuelle di Chausson: due composizioni profonde d'impronta simbolista che sembrano rispecchiarsi l'una nell'altra. Il concerto verrà replicato il 27 settembre al Teatro Duse di Bologna nell'ambito del Festival Respighi.

Il programma si caratterizza per un tema ben preciso, indicato dall'ouverture iniziale dalla Medée di Luigi Cherubini: l'universo femminile, nel segno di un'espressività che si posa su figure di donne o appartenenti al mito come Medea, o ai grandi personaggi dell'opera lirica, come Carmen, o a figure poetiche astratte frutto della fantasia di poeti o dei musicisti stessi: figure che emergono da immagini sognate, a volte dai contorni più tratteggiati, quali le protagoniste delle composizioni di Respighi (Il Tramonto) e Chausson (Chanson perpétuelle); altre volte decisamente misteriose, autentiche femme fatale come l'Arlesiana e la Carmen di George Bizet, delle quali verranno eseguite le Suite N. e N. 2.

Nel corso della serata parmigiana La Toscanini impiegherà per la prima volta una camera acustica virtuale che permetterà di esaltare l'esperienza di ascolto in Piazza Duomo, una soluzione tecnologica all'avanguardia, capace di ricostruire un ambiente acustico virtuale ricreando attorno all'orchestra l'acustica di un nuovo spazio, modellato sul comportamento acustico di note e prestigiose sale, appositamente campionate in tutto il mondo.

