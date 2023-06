Sergio Endrigo avrebbe 90 anni, esce la raccolta dei successi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il 15 giugno avrebbe compiuto 90 anni il cantautore Sergio Endrigo, una delle voci più iconiche e amate della musica italiana, morto 18 anni fa. Per l'occasione esce con Warner Music il 16 giugno il cofanetto Altre Emozioni Verranno, una raccolta di tutti i suoi grandi successi, a testimonianza dei momenti salienti del percorso artistico di uno dei nostri più grandi autori e compositori del '900.

Tre i cd, suddivisi in altrettante sezioni tematiche: Intramontabili; Il mio Endrigo; Perle Nascoste. Nel complesso, 69 brani selezionati insieme con la figlia di Endrigo, Claudia, che ha fornito anche tutto i materiale iconografico contenuto all'interno del booklet. Il cofanetto sarà disponibile anche in formato 6 LP e digitale. (ANSA).