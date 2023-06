Nuove date per i Pooh, a settembre al Sud

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Dopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma, sabato 15 luglio, e il sold out dei due concerti del 29 e 30 settembre all'Arena di Verona, per i Pooh si aggiungono ora cinque nuovi appuntamenti al Sud a settembre: due date al Teatro Antico di Taormina (16 e 17 settembre), e a seguire live al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (19 settembre), all'Arena Flegrea di Napoli (21 settembre) e a Villa Manin di Codroipo - Udine (24 settembre).

A luglio i Pooh saranno protagonisti di due eventi live negli stadi, il 6 luglio allo Stadio Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e Il Volo saranno loro ospiti straordinari per i due concerti.

Dopo essere stati ospiti del concerto all'Arena di Verona del trio, i Pooh hanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi di "Pooh - amici x sempre. Dopo gli stadi, i Pooh torneranno live da settembre con 5 nuovi appuntamenti, tre serate all'Arena di Verona e in quattro concerti nei principali palasport nel mese di ottobre. (ANSA).