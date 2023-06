Il clarinettista Lorenzo Coppola spiega Haydn e Mozart

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Uno dei più celebri clarinettisti della scena musica internazionale, nonché apprezzato divulgatore, Lorenzo Coppola, sarà al Goethe Zentrum di Bologna il il 17 e 18 giugno prossimi due incontri assieme agli strumentisti dell'Ensemble Concordanze . Coppola è il massimo clarinettista storico, suona esclusivamente strumenti antichi, da fine 1700 al 1800, con una carriera straordinaria: ha inciso tutti i principali brani per clarinetto di quell'epoca, ha suonato sia da solista che da primo clarinetto con le maggiori orchestre di musica antica, ed è stato diretto da tutti i grandi maestri specialisti di quel genere, da René Jacobs a William Christie, da H. Suzuki, Frans Bruggen. Nei prossimi giorni Lorenzo Coppola sarà a Bologna non per suonare, ma nella veste di trascinante divulgatore ed esperto musicologo: al Goethe Zentrum terrà, infatti, due lezioni su Hydn e su Mozart.

L'Ensemble Concordanze eseguirà esempi musicali e farà in modo che Coppola possa guidare il pubblico nell'ascolto dei brani.

Sabato 17 giugno l'appuntamento è alle ore 18.00 per l'esecuzione del Quintetto per fiati e pianoforte in Mi bemolle Maggiore K452, del1784, di Mozart, Domenica 18 giugno, invece, la lezione-concerto inizierà alle ore 11.30, e protagonista sarà il Quartetto per archi in Mi Bemolle Maggiore Opus 71 No.3 - Hob III: 71. "Le conoscenze e l'approccio di Lorenzo Coppola sono uniche: quando la racconta, la musica del periodo di Haydn e Mozart rinasce, - spiegano i musicisti di Concordanze - diventa viva, vitale, imprevedibile, entusiasmante, grazie all'approfondito studio del rapporto tra musica, parola e teatro: un quartetto di Haydn o un quintetto di Mozart si popola di personaggi, emozioni, burle e colpi di scena che non mancano mai. (ANSA).