Baby K, dal 16 giugno il nuovo singolo M'ama non m'ama

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Baby K annuncia l'uscita del suo nuovo singolo M'ama non m'ama (Columbia Records/Sony Music Italy), in arrivo il 16 giugno. Una continua evoluzione, quella che la regina della bella stagione porta con sé con il suo nuovo singolo: un nuovo look passionale anticipa il mood esplosivo di M'ama non m'ama, brano - prodotto da Davide Simonetta e scelto per la nuova campagna Fonzies - pronto a far ballare. "Sono finalmente tornata nel quartiere, - commenta Baby K - tornando alle mie radici fra un sound che mescola l'hip hop classico al calore della dancehall. M'ama non M'ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l'amore né marito nel club: 'mamma diceva che no, non si fa m'ama non m'ama dentro una dancehall'". Con Easy e Bolero feat. Mika, Baby K ha dimostrato che non vuole precludersi nessuna strada nel suo futuro: il suo è un percorso di continua trasformazione, all'insegna della sperimentazione e dell'autoaffermazione della sua identità artistica. (ANSA).