Arriva il joint album di Coez e Frah Quintale

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Nati dal mondo urban, pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato, Coez e Frah Quintale annunciano a sorpresa con un teaser il loro primo joint album.

Il progetto, una collaborazione che nasce da una reciproca stima artistica ed una salda amicizia ultradecennale, uscirà a settembre per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music.

Entrambi sono reduci da progetti singoli che hanno conquistato il pubblico: Coez con Volare (2021), un album che contiene brani di successo come Occhi rossi e Come nelle canzoni (certificata doppio disco di platino Fimi/Gfk) e Frah Quintale con Banzai (2022), il progetto discografico che ha unito il lato blu e il lato arancio del disco, usciti nei due anni precedenti, che contengono Due ali e Amarena, certificati platino Fimi/Gfk. Coez e Frah hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale compatibile e di avere un legame che gli permette di creare spontaneamente canzoni di successo, ultimo il brano Nei treni la notte, contenuto in From The Rooftop 2 (2022), concept musicale formato da una serie di sessioni acustiche avviato da Coez nel 2016. (ANSA).