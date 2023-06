Riccione capitale italiana dell'amarcord con '90 Wonderland'

(ANSA) - RICCIONE, 12 GIU - Riccione diventa capitale italiana dell'amarcord venerdì 23 giugno con l'evento 'Oh yes summer tour' alla discoteca Villa delle Rose: il format '90 Wonderland' prevede la presenza di figuranti anni Novanta, da Mario Bros a Baywatch, passando per Jurassik Park, il tutto con hit di quella decade e show spettacolari. "Vorremmo sempre vivere in quel decennio, così almeno ci riusciamo per una notte", commentano gli organizzatori.

L'evento itinerante si celebrerà in una quarantina tra piazze e discoteche di tutta Italia e questa estate è destinato a far ballare circa 200mila persone. La scelta per la riviera romagnola è cadutra su Villa delle Rose, che nasce dalle ceneri di una vecchia villa romagnola a Misano Monte ed è nota per la sua pista da ballo, coperta da una gigantesca piramide di vetro.

L'atmosfera sarà dominata dal format iconico per gli amanti degli anni dei Nirvana e del primo Jovanotti: sul palco ci saranno anche figuranti come Spider Man e Mario Bros accompagnati da scenografie, come quella per Jurassik Park, ma anche la presenza di ballerine in stile "BayWatch" e il format televisivo Stranamore per chi cerca l'anima gemella. Alla consolle, tutte le hit pop, rock e dance mixate, con i singoli che hanno scalato le classifiche del decennio, da Rhythm is a dancer a What is love.

Il '90 Wonderland' è il più grande party show anni Novanta d'Italia e compie 15 anni. La direzione del team di lavoro è curata da Willy Bergamin, 43enne direttore artistico di Padova, Francesco Ciconte, 37enne product manager calabrese trapiantato nel Vicentino, e Davide Menegazzo, 40enne manager gestionale di Vicenza. La loro passione, e la loro comune età, li ha portati a ideare il format nel 2008. Nel corso degli anni sono riusciti ad organizzare quasi 400 eventi, in media una ventina a stagione, con picchi di una settantina all'anno in tutta Italia prima del periodo Covid. (ANSA).