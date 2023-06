Madama Butterfly, Eleonora Buratto debutta all'Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il soprano Eleonora Buratto debutta in Europa nel ruolo della protagonista Cio-Cio-San dopo averlo interpretato con successo straordinario al Metropolitan di New York nel marzo 2022 ma sarà una prima volta anche per il maestro Roberto Abbado: torna all'Opera di Roma il 16 alle 20 Madama Butterfly nella messa in scena di Àlex Ollé, realizzata in collaborazione con Opera Australia / Sidney Opera House, pensata per la stagione estiva di Caracalla del 2015 e poi ripresa e riadattata per il Circo Massimo nel 2021 e ora per il Teatro Costanzi. Il capolavoro pucciniano, con l' anteprima giovani del 15 giugno, terrà banco per otto serate fino al 25.

Protagonisti sul palco anche Maria Teresa Leva come Cio-cio-san (17, 20, 22, 25), Dmytro Popov e Luciano Ganci (17, 22, 25) come Pinkerton, Anna Maria Chiuri come Suzuki e Roberto Frontali e Giovanni Meoni (17, 22, 25) nei panni di Sharpless. Carlo Bosi è Goro, Luciano Leoni lo zio Bonzo. Le scene sono di Alfons Flores, i costumi di Lluc Castells. Il coro è diretto diretto da Ciro Visco Il dramma orientalista del compositore di Lucca viene restituito allo sguardo moderno attraverso una messa in scena cinematografica e iperrealista, in cui il sogno d'amore della giovane geisha Cio-cio-san degenera, secondo la visione di Ollé, in un ''paradiso perduto''. La brama di potere di Pinkerton diventa''simbolo di uno tsunami neoliberista, ultima conseguenza del feroce colonialismo, capace di distruggere ogni cosa''. Ollé ha debuttato con l'Opera di Roma nel 2009, collaborando con Valentina Carrasco per Le Grand Macabre di György Ligeti. Come direttore creativo della compagnia teatrale spagnola La Fura dels Baus, il regista catalano ha messo in scena numerose produzioni operistiche innovative. (ANSA).