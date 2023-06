Liberato fa sold-out a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 12 GIU - Un concerto sold-out ieri, domenica, e un altro questa sera. Notevole il successo a Berlino del misterioso cantautore napoletano Liberato, che ha iniziato nella capitale tedesca il suo tour 'Tournamm' a cas'', che toccherà anche Parigi, Londra, Dour e Napoli. L'evento di ieri ha riempito fino all'ultimo gli oltre mille posti della Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

L'artista si è come sempre presentato con il volto coperto, dando poi vita al suo spettacolo che unisce la canzone partenopea con sonorità elettroniche e alternative R&B. Forte la presenza della comunità italiana di Berlino, ma non solo. "La cosa interessante è che non abbiamo avuto successo solo grazie agli italiani che vivono qui. Liberato va davvero oltre i confini di Napoli e dell'Italia" ha spiegato Ercole Gentile di Berlin Italian Shows, uno degli organizzatori dell'evento, aggiungendo: "Appena ci siamo accorti che una serata non bastava, ne abbiamo subito chiesta un'altra a Liberato, che ha accettato. Non poteva andare meglio". (ANSA).