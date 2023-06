Joni Mitchell torna in concerto, primo show dopo 23 anni

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Joni Mitchell è tornata in concerto dopo 23 anni. La cantautrice canadese, 79 anni, vero nome Roberta Joan Anderson, si è esibita al Gorge Amphitheatre nello stato di Washington di fronte ad un pubblico di circa 27 mila persone. La Mitchell è rimasta su una sedia a rotelle e sul palco si sono uniti diversi artisti, tra cui Annie Lennox e Sarah McLachlan.

L'ultimo concerto dell'artista canadese fu durante il tour 'Both Sides Now' nel 2000. Nel 2015 un serio aneurisma al cervello l'ha costretta al ritiro dalle scene. Ad eccezione di alcune rare apparizioni pubbliche, ha cantato solo l'anno scorso al 'Newport Folk Festival' in Rhode Island, non era tuttavia un vero e proprio concerto per lei.

Secondo quanto riferiscono diversi media americani, oltre alle sue canzoni, la Mitchell ed i suoi amici artisti hanno cantato cover di 'Summertime' di Gershwin, 'Why Do Fools Fall in Love?' di Frankie Lymon & the Teenagers e 'Love Potion No. 9' di Leiber and Stoller. Lo show è stato chiuso con 'Young at Heart', brano reso famosa da Frank Sinatra. "E' stata una bella esperienza", ha detto la cantautrice ringraziando il pubblico.

