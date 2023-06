Deep Purple aprono tour italiano a Parma Città della Musica

(ANSA) - PARMA, 12 GIU - Deep Purple, Biagio Antonacci, Lazza, Sfera Ebbasta, Gianni Morandi e Checco Zalone saranno i protagonisti della quarta edizione di 'Parma Città della Musica', nella cornice del Palazzo Ducale, tra il 27 giugno e il 14 luglio.

I Deep Purple cominceranno proprio da Parma, il 27 giugno, il loro tour italiano. L'1 luglio è atteso sul palco Biagio Antonacci, mentre Lazza - cantante e pianista milanese che ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo con il brano "Cenere" - approda il 5 luglio per una tappa del suo "Lazza Ouvertour summer 2023". Il 10 luglio arriva l'artista italiano più ascoltato su Spotify, Sfera Ebbasta; il 12 Gianni Morandi porterà il suo tour "Go Gianni Go! Estate 2023", che mescola i grandi classici del repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico. Spazio anche alla comicità con Checco Zalone, che il 14 luglio presenta lo spettacolo "Amore + Iva", in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

"La formula di Parma Città della Musica - commenta il vicesindaco e assessore alla cultura Lorenzo Lavagetto - si conferma come un momento di richiamo per la città e verso la città, aggregando proposte anche molto diverse tra loro, dalla musica popolare contemporanea a band che hanno fatto la storia dell'hard rock, ma messe a punto proprio per incontrare tutti i pubblici di Parma". (ANSA).