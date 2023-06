Tramonti in musica, la classica all'Orto Botanico di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Si apre con 'Una vida de tango'' il 13 giugno alle 20:30 "Classica al tramonto", la stagione estiva della Istituzione Universitaria dei Concerti al Museo Orto Botanico di Roma che fino al 25 luglio proporrà 19 appuntamenti distribuiti in dieci serate negli ex giardini di Cristina di Svezia, nel cuore di Trastevere, uno dei luoghi più suggestivi della capitale. Lo spettacolo inaugurale racconta la celebre danza argentina dalle origini fino al tango acrobatico contemporaneo. In scena le due coppie di ballerini formate da Edwin Olarte e Vittoria Franchina, Ayelen Belen Sánchez e Walter Anibal Suquia, accompagnati da pianoforte e bandoneon del duo Tango Sonos dei fratelli Antonio e Nicola Ippolito.

Il programma dei concerti all'Orto Botanico è ricco e diversificato: oltre al tango, i capolavori della musica da camera tra Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Enescu, Prokof'ev, musica barocca, lirica, teatro, musica indiana, word music celtica e persiana e aperture alla popular music. Tra gli ospiti, i pianisti Luca Ciammarughi e Arturo Stalteri, il duo Shirvani Sisters, il flautista Andrea Oliva e il trombettista Andrea Lucchi entrambi prime parti dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, il Romabarocca Ensemble, The Sound Pills, l'arpista Brian Meloni Lebano e il Quartetto Werther. Cinque i concerti con i musicisti di Avos Project, che rinnovano la collaborazione con la prestigiosa scuola internazionale di musica. Inoltre un omaggio a Puccini e lo spettacolo in prima assoluta "Il diario di Eva" da Mark Twain. (ANSA).