Duetti, debutti e ritorni, è ancora tempo di tormentoni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Che estate sarebbe senza tormentone? Tra gli habitué delle hit ad alte temperature come Fedez, stavolta con Annalisa e Articolo 31, alle new entry come Marco Mengoni in coppia con Elodie, ce n'è - come sempre - per tutti i gusti.

Tra i primi ad essersi buttato nella mischia è stato Fedez con Disco Paradise, accompagnato da Annalisa e dagli amici di sempre Articolo 31. Forse non eguaglierà il successo di Mille (con Orietta Berti e Achille Lauro) di due anni fa, ma di certo sta macinando ascolti su ascolti con le sue sonorità anni Ottanta e un ritornello killer cantato da Annalisa, che dalla sua tiene alta la bandiera delle hit con Bellissima e soprattutto Mon Amour.

Coppia inedita quella formata da Marco Mengoni ed Elodie che promettono di far impazzire con Pazza Musica, inno alla libertà tra jazz e blues, "per mandare tutto al diavolo senza nessun perché". Da una coppia glamour a una coppia che punta tutto sull'ironia e sulla trans-generazionalità: l'obiettivo è conquistare l'estate Fabio Rovazzi e Orietta Berti, che di hit ne sanno qualcosa, con La Discoteca Italiana, appena sfornato.

Pezzo tutto da ballare e cantare.

Ci prova anche Emma che collabora a sorpresa con il rapper Tony Effe in Taxi sulla Luna, con l'obiettivo di trasformare in club tutte le spiagge italiane. Facile che ci possano riuscire, dato che la firma è quella dei producer multiplatino Takagi & Ketra.

Altro duo, inedito quanto stuzzicante, che promette scintille è quello composto da Drusilla Foer, al suo debutto discografico, e da Asia Argento con Io ne voglio ancora, a firma di Ditonellapiaga. Pezzo dance che invita a mordere la vita.

Tornate dopo una lunga assenza, grazie ad Amadeus e al festival di Sanremo, Paola e Chiara, ci hanno preso gusto. Dopo Furore, le sorelle Iezzi accendono l'estate con i ritmi latini e le sonorità anni Ottanta di Mare Caos.

Battitrice libera Elettra Lamborghini, con Mani in Alto, dai ritmi latinoamericani tanto amati dalla twerking Queen italiana.

Un pizzico di spagnolo rende ancora più reggaeton l'atmosfera.

(ANSA).