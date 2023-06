Chiara Ferragni e Chiara Blasi animano la movida caprese

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Continua la parata di vip dello spettacolo, dello sport e di influencer all'Anema e Core, la taverna che da anni anima la movida caprese.

Dopo i calciatori Ciro Immobile e Marco Verratti, le star del sabato sera alla taverna sono state Chiara Ferragni e Chiara Blasi, in un week end da tutto esaurito per l'isola del Golfo di Napoli, dove ieri è stato avvistato anche Leonardo Di Caprio.

La Ferragni e la Blasi, influencer friulana con oltre 4 milioni di followers, sono state accolte da Gianluigi Lembo, il patron del locale, per fare festa in taverna insieme ad un gruppetto di altri influencer e collaboratori dopo essere state, sempre insieme, al ristorante da Paolino, altro punto di ritrovo immancabile per i vip che sbarcano a Capri.

"L'ingresso nel regno della Dolce vita isolana è stato trionfale - fanno sapere all'Anema e Core - sulle note di 'O surdato nnammurato che la band della taverna ha voluto dedicare loro, con una scenografia speciale preparata dallo staff con bandierine e tamburelli personalizzati. Inevitabilmente gli ospiti si sono ritrovati sul palco a cantare trascinati da Gianluigi Lembo e con una scatenata Chiara Blasi in veste di protagonista. Più schiva la Ferragni che non ha voluto esibirsi". (ANSA).