Russell Crowe, partirò da Catanzaro per il tour musicale

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - "Sono molto contento di aprire il mio tour italiano a Catanzaro e celebrare i 20 anni del Magna Grecia Film festival. Ci vediamo il 20 giugno al Teatro Politeama". Così Russell Crowe in un video pubblicato sui social invita il pubblico al concerto in anteprima nazionale che terrà nel capoluogo calabrese in apertura del tour in Italia che lo porterà ad esibirsi poi il 22 giugno a Taranto, il 25 giugno a Roma e il 27 giugno a Bologna.

Dagli anni '80 Crowe ha fatto parte di vari gruppi musicali come i 30 Odd Foot of Grunts, The Ordinary Fear of God per approdare, nel 2017, agli Indoor Garden Party.

Russell Crowe al Politeama di Catanzaro presenterà un ampio repertorio tra rock, folk e country, con brani originali, di cui è in gran parte co-autore, e cover. (ANSA).