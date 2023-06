Riccardo Muti e l'orchestra di Chicago a Torino per Candiolo

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Grande musica e solidarietà. Sono gli ingredienti del concerto che, il 26 gennaio 2024, avrà come protagonisti il maestro Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra e che andrà a sostegno dell'Istituto di Candiolo Irccs, centro di riferimento nazionale e internazionale per la cura e la ricerca nell'ambito delle malattie oncologiche.

L'evento, un'anteprima di MiTo Settembre Musica, vede insieme per la prima volta la Fondazione per la Cultura Torino, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Lingotto Musica.

Il concerto, prima tappa italiana della tournée europea dell'orchestra statunitense, rientra infatti nella stagione 2023-2024 di Lingotto Musica che compie trent'anni. Un anniversario celebrato con un cartellone di 13 concerti, dal 9 ottobre al 30 maggio all'auditorium Giovanni Agnelli e in Sala 500, ai quali se ne aggiungo quattro per 'Lingotto in Reggia', alla Venaria. Fra gli appuntamenti quello con la Bayerisches Staatsorchester con Vladimir Jurowski, il Messiah di Handel per il Concerto di Natale e l'attesa serata con il maestro Muti con un omaggio all'Italia attraverso le note di Mendelssohn, Strauss e Philip Glass. "Il ritorno del maestro a Torino per questo concerto - dice l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - è il primo esempio di una grande collaborazione fra importanti realtà del territorio. Per noi costruire un sistema che rafforzi la musica è un must e con questo eventi abbiamo anche voluto dare un segnale vero di solidarietà".

"La cultura - aggiunge il direttore della Fondazione di Candiolo, Gianmarco Sala - è sempre stata un traino decisivo per la Fondazione e l'arrivo di Muti e della sua Orchestra lancia il messaggio di continuare a sostenere Candiolo, dove quello che viene fatto è frutto della generosità e di iniziative come questa. Avere Muti - conclude - è un segno di continuità e di futuro". (ANSA).