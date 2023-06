Hit parade, Tedua al top in classifica, anche nei singoli

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Tedua sbaraglia le classifiche e con il suo nuovo album, La Divina Commedia, uscito il 2 giugno, scala subito la vetta portando anche i singoli brani del suo nuovo disco a coprire quasi tutte le prime dieci posizioni nella hit parade dei singoli.

Il brano Hoe, in featuring con Sfera Ebbasta, si piazza, infatti, al primo posto, seguito a valanga dal suo Malamente, e poi ancora al terzo posto da Paradiso Artificiale, suonato con Baby Gang e Kid Yugi, al quarto posto Volgare, con Lazza, seguito ancora da Mancanze Affettive, con Geolier, e Red Light al sesto posto. Riescono ad incunearsi in una classifica di brani totalmente dominata dal rapper, Vetri Neri, il brano di Francesco Avallone, in arte Ava, insieme ad ANNA e Capo Plaza, al settimo posto, uscito da tre settimane e che ha perso il secondo posto in classifica. Scivola dal quinto all'ottavo posto il tormentone estivo di Fedez, Annalisa e Articolo 31, Disco Paradise, mentre tornano a Tedua il nono e il decimo posto: rispettivamente con Diluvio a Luglio, con Marracash e la Intro alla Divina Commedia che aveva preceduto l'uscita dell'album.

Tra gli album sale invece al secondo posto Geolier, con il secondo atto de Il Coraggio dei Bambini mentre Marco Mengoni ormai alla 79/a settimana sempre in vetta alle classifiche, cede il suo primo posto in classifica per posizionarsi al terzo.

E ci sono due new entry anche nella classifica dei vinili top: primo nella palmares il nuovo disco di Nerone ed Ensi Brava Gente, vinile colorato in edizione limitata e la versione Lp di The Lockdown Sessions di Roger Waters che comprende cinque brani fondamentali che hanno attraversato il periodo con i Pink Floyd e la sua carriera da solista. A tallonarlo, neanche a dirlo, i Pink Floy di The dark side of the moon, il cui vinile, da 108 settimane in classifica, si piazza terzo in classifica.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 2 all'8 giugno 2023:

1) LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

2) IL CORAGGIO DEI BAMBINI-ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) MATERIA (PRISMA), M.MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

4) INNOCENTE, BABY GANG (ATLANTIC-WM ITALY/WARNER MUSIC)

5) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) EFFETTO NOTTE, EMIS KILLA (EPIC-SONY MUSIC)

8) VOGLIA DI VIVERE, ANGELINA MANGO (21CO/LA TARMA/BMG-WARNER MUSIC)

9) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) 5-STAR , STRAY KIDS (IMS-UNOVERSAL INT.M/UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) HOE,TEDUA FEAT. SFERA EBBASTA (EPIC-SONY MUSIC)

2) MALAMENTE, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

3) PARADISO ARTIFICIALE, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC)

4) VOLGARE, TEDUA FEAT.LAZZA (EPIC-SONY MUSIC)

5) MANCANZE AFFETTIVE, TEDUA FEAT. GEOLIER (EPIC-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) BRAVA GENTE, NERONE & ENSI (HEIRLOOM-JUICY MUSIC/BELIEVE)

2) THE LOCKDOWN SESSIONS, ROGER WATERS (LEGACY RECORDINGS/SONY MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE/WARNER MUSIC)

4) COUNCIL SKIES, NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS (SOUR MASH RECORDS LIMITED/SONY MUSIC)

5) BUT HERE WE ARE,FOO FIGHTERS (RCA RECORDS LABEL/SONY MUSIC).