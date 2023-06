Damiano dei Maneskin, 'mi sono lasciato con Giorgia'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento". Lo scrive su Instagram Damiano David, frontman dei Maneskin, annunciando di essersi lasciato con la sua fidanzata Giorgia Soleri, dopo che sui social era circolato un video nel quale il cantante si bacia appassionatamente con un'altra ragazza in un locale. (ANSA).