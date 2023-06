Russell Crowe, 'concerto il 22 giugno a Taranto sarà un evento'

(ANSA) - TARANTO, 07 GIU - Russell Crowe, l'attore, regista e cantante neozelandese premio Oscar nel 2001 per la sua interpretazione di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott, sarà in concerto a Taranto il 22 giugno per un appuntamento fuori cartellone dell'Orfeo summer festival.

L'inizio dell'esibizione sarà alle ore 21 nell'arena della Villa Peripato.

Voce e chitarra, Crowe si esibirà insieme al suo gruppo Indoor garden party (con cui ha pubblicato nel 2017 l'album The Musical), affiancato dai The gentlemen barbers, che oscillano tra r&b, gospel, canzoni country, valzer oscuri e canti potenti.

Un "Indoor garden party - ha spiegato Crowe - è un evento, una band, un happening. È fluido. Il personale cambia, ma è sempre numeroso. È come un festival in cui raduno persone che ammiro, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo".

(ANSA).