Tony Effe e Emma si incontrano nel nuovo singolo Taxi sulla Luna

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Tony Effe ed Emma: la collaborazione che non ti aspetti. Il 9 giugno arriva il loro singolo Taxi sulla Luna (Island Records/Capitol Records/Universal Music Italia), due mondi musicali che si incontrano in una traccia tutta da ballare.

Il brano porta anche un'altra firma di spessore, quella dei producer multiplatino Takagi & Ketra.

Il nuovo singolo strizza l'occhio ai tormentoni estivi modificandone l'immaginario. Come si evince dal titolo, le calde spiagge lasceranno il posto a qualcosa di nuovo, a un micro cosmo spaziale in cui perdersi, lasciandosi trasportare da nuovi beat e da questa imprevedibile collaborazione.

Taxi sulla luna (prod. Drillionaire) arriva per il rapper Tony Effe dopo il successo di Boss (prodotto da Drillonaire, certificato oro), tributo a In Da Club, pezzo immortale di 50 Cent. Il brano è subito entrato alla n.4 della Top 50 Italia di Spotify e il suo video ufficiale è rimasto stabile per una settimana alla #1 in tendenze e in tendenze musica su Youtube.

Emma ha pubblicato di recente il singolo Mezzo Mondo, che segna la strada del suo ritorno musicale. (ANSA).