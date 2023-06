I Negrita, torniamo in tour e riattacchiamo la spina

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Dopo il lungo tour teatrale i Negrita riattaccano la spina e ripartono per una nuova serie di live nei club. Terminata l'esperienza dei concerti in acustico, culminata con l'evento Mtv Unplugged Negrita, la band aretina ha deciso di ripartire dalla dimensione elettrica. Prima data prevista, quella al Gran Teatro Morato di Brescia, per poi fare tappa verso molti dei più importanti club italiani, almeno fino all'11 novembre, con la conclusione della nuova avventura live al Vidia di Cesena.

Per l'occasione, Pau, Drigo e Mac riproporranno nella versione originale molti dei loro pezzi celebri, da Mama Mae a Rotolando verso sud, passando per In Ogni Atomo e per le tante sfumature di Negrita. "Niente è più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori - hanno commentato i Negrita - e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club". (ANSA).