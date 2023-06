Beatrice Rana, musica e solidarietà nella natura della Tuscia

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - La pianista Beatrice Rana, trionfatrice ormai da tempo sui palcoscenici di tutto il mondo, torna ad essere protagonista con altri nomi di spicco del panorama cameristico del Festival I Tramonti di Tinia, in programma dal 12 al 18 giugno a Sutri, nel viterbese.

La fuoriclasse salentina, come in passato, sarà in scena il 17 giugno per una serata di beneficenza in collaborazione con Alba onlus per destinare il ricavato della serata al progetto Adotta una Stanza nella grande Casa di Peter Pan di Roma, la struttura che ospita i piccoli malati di tumore e i loro familiari provenienti da tutta Italia. "Sono davvero onorata di poter contribuire anche quest'anno con la mia musica al supporto di un'associazione come Alba onlus, per una causa che mi è molto a cuore - ha detto Beatrice Rana -. La musica può davvero fare la differenza per molte persone e non solo nel momento dell'ascolto. Ciò che rimane può e deve risuonare a lungo". La terza edizione del Festival proporrà un ricco calendario con il direttore Carlo Rizzari, il soprano Silvia Schwartz, il pianista Massimo Spada, i musicisti di Avos Project (organizzatori della rassegna) e il Sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I programmi musicali spazieranno dal classicismo di Haydn e Schubert alla musica Korngold, due volte Premio Oscar per le sue colonne sonore e attivo nella prima metà del '900, passando per Verklärte nacht - Notte trasfigurata - capolavoro di Schönberg. Il concerto d'apertura è in programma il 12 giugno alle 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Bassano Romano. Poi i concerti en plen air nell'Azienda Agricola Spada il 16 giugno alle 19, il 17 a partire dalle 18, e il gran finale domenica 18 giugno alle 19.30 con il Tinia Ensemble diretto da Carlo Rizzari nella versione cameristica della Sinfonia n. 4 di Gustav Mahler. Tutti i concerti sono a offerta libera, tranne quello di sabato 17 giugno per cui è prevista una quota minima di dieci euro. (ANSA).