Roma Summer Fest al via, tante star all'Auditorium

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un'estate all'insegna di tour e di concerti delle star internazionali quella che sta per iniziare per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all'aperto della cavea. In cartellone alcuni concerti in esclusiva: Pet Shop Boys (13/06), Yusuf/Cat Stevens (18/06), Beth Hart (30/06), Deus (23/07), Emiliana Torrini &The Colorist Orchestra (1/08). Prime date italiane saranno invece i concerti di Ludovico Einaudi (20,21,22 e 23/06 - uniche date estive), Porcupine Tree (24/06), Aurora (3/07), OneRepublic (11/07), Carmen Consoli & Elvis Costello (28/06). "L'Auditorium Parco della Musica è il luogo di spettacolo più grande d'Europa - afferma Daniele Pitteri, Ad di Fondazione Musica per Roma - e il compito della Fondazione che lo gestisce è garantire una programmazione che sia non solo all'altezza ma che anno dopo anno elevi il livello, ampliando i propri orizzonti artistici e aprendosi sempre a pubblici nuovi, senza tuttavia dimenticare quelle fasce di spettatori fedeli nel tempo, né trascurare quella parte di cittadinanza più pop e apparentemente meno sofisticata che ha egual diritto ad accedere ai grandi luoghi della cultura e dello spettacolo". Sarà Paolo Conte ad inaugurare la Cavea il 6 giugno, poi Carmen Consoli con Mariza il 7 giugno per l'anteprima del Womad Roma. Il palcoscenico chiuderà con il quasi ottantenne Caetano Veloso, che arriva il 27 settembre in Auditorium per presentare Meu Coco, il suo ultimo capolavoro di canzoni popolari. Oltre agli appuntamenti musicali la cavea ospiterà alcuni eventi di teatro: ad aprire le danze Valerio Lundini il 14 giugno con Il Mansplaining spiegato a mia figlia. Prima volta in Auditorium per Checco Zalone con tre repliche (30 agosto, 1 e 2 settembre) di Amore + IVA. Il 31 agosto sarà invece la volta di Stefano Massini e Luca Barbarossa. (ANSA).