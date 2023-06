Notte della Taranta a Singapore per 'Rose Romance'

(ANSA) - BARI, 02 GIU - L'Orchestra della Notte della Taranta, ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo, tra canti ancestrali e travolgenti danze salentine, ha regalato al pubblico di Singapore un viaggio sonoro nella Puglia romantica e accogliente, in uno scenario tutto pugliese tra trulli, ceramiche tradizionali e prodotti tipici.

È stato inaugurato nel giorno della Festa della Repubblica "Rose Romance" il grande evento che si tiene da oggi sino al 16 luglio negli iconici Gardens by the Bay, a Singapore, alla presenza della ministra Indranee Rajah, dell'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Andrea Vattani, del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

"Oggi è la nostra festa nazionale e qui a Singapore la celebriamo con la Puglia, con i trulli e con i singaporiani - afferma Vattani, come riportato in una nota dalla Regione Puglia - Singapore non è solo una città-Stato di 6 milioni di abitanti, smart city conosciuta in tutto il mondo per la sua tecnologia.

Qui siamo all'interno di una serra che riproduce non solo il clima dei tropici ma anche il nostro mediterraneo. E proprio qui vengono a trovarci non solo i singaporiani e i turisti che visitano questa regione, che attualmente registra la più grande crescita globale: arrivano 15 milioni di persone ogni anno per visitare queste splendide serre che noi abbiamo pacificamente occupato con i trulli e con tutti i pannelli esplicativi di cos'è la Puglia e di come si raggiunge".

"È un onore per la Regione Puglia essere presenti a Singapore in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica con un ruolo di primo piano", dichiara Piemontese. (ANSA).