Da Pelù ai Baustelle, concerti nella natura per Musicastelle

(ANSA) - AOSTA, 01 GIU - Sei concerti in altrettanti angoli della Valle d'Aosta lontani dai classici circuiti turistici. E' vincente la formula di Musicastelle, la rassegna promossa dall'Ufficio regionale del turismo che prevede sei appuntamenti musicali ad ingresso gratuito ma previa prenotazione dei biglietti (una parte è riservata a chi ha una prenotazione alberghiera).

Il programma: il 17 giugno, alle 15, i Coma Cose al 'Plan de Moudzons', uno splendido pianoro a 2.100 metri di quota nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (valle del Gran San Bernardo); il primo luglio, alle 15, Fabio Concato al lago d'Arpy, 2.066 metri di quota, sopra Morgex; il 9 luglio, alle 15, gli Eugenio in Via Di Gioia in località Fos di Rhemes-Notre-Dame, sulla strada per il rifugio Benevolo; il 15 luglio, alle 15, i Baustelle nella conca di By, a 2.000 metri di quota, sopra Ollomont; il 10 settembre, alle 14, Piero Pelù nel prato del campo di tzan di Erésaz, nel comune di Emarèse; il 30 settembre, alle 12, Alex Britti in località Coumarial di Fontainemore. Info su https://www.musicastellevda.it. (ANSA).