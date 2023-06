BOtanique Festival torna per la 12/a edizione a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Torna per la dodicesima edizione il BOtanique festival di Bologna, dal 16 giugno al 22 luglio nei giardini di via Filippo Re con un cartellone internazionale di musica live. Ad aprire sarà Cristina Donà, una delle voci femminili più originali e autorevoli della scena musicale italiana. Il giorno successivo (17) uno dei gruppi più longevi e rappresentativi del reggae made in Italy, Africa Unite.

Il 20 giugno lo scrittore, poeta, traduttore e giornalista Erri De Luca si esibirà insieme all'attrice Sabrina Knaflitz in "Un'ora a teatro", spettacolo a due voci scritto dallo stesso De Luca insieme a Paola Porrini Bisson. Il 22 giugno Sick Tamburo, uno dei gruppi più interessanti e inossidabili della scena alternativa italiana, il 23 e il 24 Europavox, mentre il 27 salirà sul palco Giancane, artista che ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di crudezza espressiva che pesca da un parlato di strada, un'ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Il 28 giugno The Comet is Coming, terzetto inglese nato nel 2013 la cui musica è un insieme di contrasti che è stato definito nu jazz, fusion, space rock e psichedelico; il 30 Mascarimirì, progetto nato in Salento, unione tra la tradizione e l'innovazione del sound arricchito dai suoni di tutta l'area Mediterranea e gypsy.

Luglio si apre con gli Iron Mais, la più celebre Cow-Punk band del panorama italiano. Segue Oumou Sangaré (2), famosa per la sua musica potente fatta di messaggi rivoluzionari su temi importanti e delicati come i diritti delle donne, tradizione e povertà. (ANSA).