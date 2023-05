Pausini nominata Persona dell'anno dalla Latin Recording Academy

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Laura Pausini, vincitrice di quattro Latin Grammy e di un Grammy Award, sarà premiata come Latin Recording Academy Person of the Year 2023, manifestazione che premia gli artisti e i loro successi nell'industria musicale latina, oltre ai loro sforzi umanitari. Tra le più celebri interpreti della musica latina di oggi, Pausini sarà premiata per la sua carriera di interprete poliedrica e multilingue e per il suo costante impegno nel sostenere le cause di giustizia sociale. "Laura Pausini è una delle artiste più talentuose e amate della sua generazione, il cui impegno per la difesa e la parità di diritti è esemplare", ha dichiarato Manuel Abud, ceo della Latin Recording Academy.

"Nel corso di oltre tre decenni di carriera, la sua voce straordinaria abbatte continuamente qualsiasi barriera linguistica e di genere, creando un legame speciale con il pubblico di tutto il mondo". "Sono molto onorata di ricevere questo incredibile riconoscimento dalla Latin Recording Academy - afferma Laura Pausini -. Essere nominata Person of the Year in questo momento in cui festeggio 30 anni di carriera è qualcosa che ancora non riesco a descrivere. Posso solo provare una profonda gratitudine nei confronti dell'Academy e dei suoi membri, per i miei colleghi che mi hanno sempre accolta a braccia aperte, ma soprattutto per il mio amato pubblico che ha reso un sogno una bellissima realtà e che mi ha portata in luoghi che non avrei mai sognato di raggiungere con la mia musica. La lingua spagnola mi ha aperto le porte fin da molto giovane, mi ha fatto sentire a casa, mi ha ispirato ad andare avanti ed a esplorare e vivere la musica senza barriere o limiti. Mi riempie di orgoglio, gioia e forza per continuare a fare passi forti e ispirare la nuova generazione di artisti che portano la musica nel cuore". Laura Pausini sarà celebrata in occasione di uno speciale gala che prevede un concerto tributo, con interpretazioni del suo repertorio eseguite da artisti e amici di rilievo. I dettagli dell'evento, alla Latin Grammy Week 2023 a Siviglia, saranno annunciati prossimamente. I proventi saranno destinati alle attività di beneficenza della Latin Grammmy Cultural Foundation. (ANSA).