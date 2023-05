In vendita la casa di Taylor Swift a Ny, ispirò Cornelia Street

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - È in vendita la casa nel West Village a New York dove abitò Taylor Swift e che ispirò la hit Cornelia Street, contenuta nell'album del 2019 Lover. La cifra chiesta è di 17,9 milioni di dollari.

Si tratta di una palazzina di quattro piani di oltre 460 mq situata proprio su Cornelia Street, una delle zone più trendy della città. Ha quattro stanze da letto, cinque bagni più due di servizio, ascensore, piscina al chiuso e una terrazza. La popstar la prese in affitto nel 2016 durante i lavori di ristrutturazione della sua casa a Tribeca. (ANSA).