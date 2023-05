Elettra Lamborghini, ecco un disco solare e positivo come me

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Un ponte nel mondo del reggaeton da Milano a Miami passando per Madrid. Elettra Lamborghini torna con un nuovo album di inediti, Elettraton, dal 2 giugno in tutti i negozi e in digitale. "Ho voluto aspettare a far uscire questo disco, volevo prima migliorare come artista e persona e credo di esserci riuscita - racconta Lamborghini, 29 anni compiuti da poco - Ma ancora posso migliorare sempre. non credo che mi adagerò mai sugli allori". Pubblicato su etichetta Island Records/Universal Music Italia, contiene il nuovo singolo Mani in Alto, A Mezzanotte (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas. "C'è tutto il genere di musica che rispecchia quello che sono io, positiva, solare, una che trova sempre il bello delle cose, che vuole far arrivare alle persone la voglia di divertirsi e tanta positività - spiega Elettra - Mi piace far ballare". Artista multiplatino di brani come Pistolero e Caramello, 1,6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di view su Vevo/YouTube e 7,2 milioni di follower su Instagram, Elettra Lamborghini ha riproposto in questo disco il suo mondo.

Infarcito di contaminazioni, lingue (oltre l'italiano e l'inglese è lo spagnolo la sua lingua più amata e che lei ha scelto per esprimersi), immagini e suoni che si rincorrono dall'Europa agli Stati Uniti fino in Sud America.

La cantante ha seguito fin dall'inizio ogni aspetto di questo progetto, dalla scelta delle basi alle produzioni, dalla scrittura dei testi alle foto e alle grafiche. Dal 2 giugno sarà impegnata con la promozione del disco e firmacopie e il primo luglio partirà da Sassuolo l'Elettraton Tour per la sua estate dal vivo. Tra i prossimi impegni anche la tredicesima edizione di Italia's Got Talent che arriverà su Disney+, come giudice insieme a Khaby Lame e ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano.

