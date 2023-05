Sedici concerti per la nuova stagione di Musica Insieme

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Una fanciulla che suona un violoncello ricavato da un albero fiorito è l'immagine dell'artista pugliese Millo con la quale la Fondazione Musica Insieme di Bologna ha deciso di caratterizzare il suo cartellone 2023/24: 16 concerti con una prima esecuzione assoluta e 3 prime italiane in programma dal 24 settembre al 4 giugno del prossimo anno.

Anche in questa 37/a edizione, a farla da padrone sarà il pianoforte con ben cinque concerti solistici che affiancano star internazionali di ritorno a Bologna come Arcadi Volodos (15/1) e Hélène Grimaud (4/6) ad artisti emergenti come Marie-Angie Aguci (30/10), Lucas Debargue (12/2) e Alexander Malofeev (6/5). Il pianoforte sarà poi presente nel concerto inaugurale, che aprirà anche il Festival Respighi, con Gian Marco Verdone e Mariangela Vacatello, accompagnati dall'Orchestra del Conservatorio "Martini", nel Concerto in modo misolidio di Respighi e nel Quarto Concerto di Rachmaninov in occasione del 150/o anniversario della nascita del compositore russo.

Come di consueto la rassegna, annunciata dalla neo direttrice artistica Fulvia De Colle, propone alcune importanti orchestre da camera: dalla Festival String Lucerne con la violinista Midori (22/10) alla Lithuanian Chamber Orchestra, alla prima volta per Musica Insieme dei Solisti Aquilani con un altro violinista, Gilles Apap (29/1) fino alla celeberrima Orchestra del Mozarteum di Salisburgo che torna a Bologna dopo ben 36 anni. Il complesso austriaco sarà guidato il 4 marzo dal violoncellista Luigi Piovano, artista in residence della fondazione presieduta da Alessandra Scardovi.

Non poteva naturalmente mancare il principe dei complessi da camera, il quartetto d'archi: il 27 novembre arriverà quello dei fratelli Hagen, il 4 dicembre il Danish String Quartet. Le letture dalle Metamorfosi di Ovidio da parte di Laura Morante (11/3), il corno di Alessio Allegrini (8/4) e il violoncello di Anastasia Kobekina (22/4) completano un cartellone che a compositori universalmente conosciuti come Bach, Beethoven, Chopin, Brahms e Schumann, affianca i nomi di Honegger, Campogrande (il suo concerto per violino è alla prima esecuzione assoluta), Szymanowski e Mjaskovskij. (ANSA).