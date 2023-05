La Divina Italia con Roberto Bolle incanta il teatro Colon

La straordinaria interpretazione della stella della danza italiana Roberto Bolle, ieri sera in coppia con l'étoile russa Maria Khoreva, sul palcoscenico ha incantato il teatro Colon di Buenos Aires, nel balletto contemporaneo Caravaggio.

L'appuntamento con Bolle, tra i più attesi del ciclo Divina Italia, che il prestigioso teatro sudamericano ha dedicato al nostro Paese, in una collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura, vedrà due repliche domani e mercoledì, già tutte andate esaurite. Lo spettacolo in due atti, ideato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti, con musiche di Bruno Moretti, e basata a sua volta su una selezione di brani di Claudio Monteverdi ha visto la sua prima nel 2008, in una produzione realizzata per il Berliner Staatsballett. E sebbene sia ispirato al pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), l'attenzione - più che sul racconto biografico - è posta su come il suo mondo interiore abbia avuto un'evoluzione artistica in uno stile pittorico, costruendo immagini in cui coniuga l'espressione dei corpi e del movimento con l'uso drammatico della luce. (ANSA).