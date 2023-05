Martijn Dendievel dirige l'Orchestra del Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Dal podio del Comunale Nouveau a quello dell'Auditorium Manzoni, ma alla guida della stessa orchestra: il ventottenne direttore belga Martijn Dendievel, reduce dal personale successo ne Le nozze di Figaro di Mozart, torna a guidare l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna il 27 maggio alle 20,30 in una serata che ospita anche la pianista Yulianna Avdeeva.

Vincitore del "Deutscher Dirigentenpreis" 2021 Martijn Dendievel aprirà il programma con l'Ouverture dall'opera Ruslan e Ljudmila di Michail Glinka, composta tra il 1837 e il 1842 e, secondo il raaconto dello stesso autore, ispirata al "...rumore dei coltelli, delle forchette e dei piatti" che lo impressionarono durante un banchetto aristocratico.

A seguire il celebrerrimo "Rach 3", vale a dire il Concerto in re minore per pianoforte e Orchestra N. 3 di Sergej Rachmaninov, il brano che ha fatto da colonna sonora al film Shine alimentadone il mito della complessità tecnica, presentato per la prima volta a New York nel 1909 durante una tournée americana del compositore russo. Conosciuta a livello internazionale per la vittoria del Primo premio al Concorso "Chopin" di Varsavia del 2010 e ospite regolare di orchestre come la Los Angeles e la London Philharmonic e di festival come quelli di Baden Baden e Salisburgo, la pianista Yulianna Avdeeva debutta nella stagione sinfonica del Comunale affrontando, dunque, una delle pagine più iconiche e amate del repertorio per questo strumento.

La locandina della serata al Manzoni si conclude con l'esecuzione della SInfonia in re minore di César Franck.

Definita da Charles Gounod, alla prima esecuzione al Conservatorio di Parigi nel 1890, "l'affermazione dell'impotenza in musica spinta al dogma" e stroncata da gran parte dei musicisti dell'epoca, la Sinfonia di Franck dovette attendere la prima metà del Novecento prima di essere accolta e riconosciuta come una delle pagine più emblematiche della "scuola francese".

(ANSA).