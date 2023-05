I musicisti della Filarmonica della Scala suonano per Regeni

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il 30 maggio a Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, un quartetto con pianoforte composto da musicisti della Filarmonica della Scala e dal direttore d'orchestra Michele Gamba al piano si esibirà davanti alla famiglia di Giulio Regeni. Un concerto per contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla sua vicenda e chiedere, ancora, "verità" sulla sua morte.

L'appuntamento, ad inviti, cade il giorno prima che si tenga a Roma una udienza decisiva nel processo a carico degli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio, ucciso al Cairo nel 2016 mentre faceva ricerche per il suo dottorato di ricerca.

Concerto Verità per Giulio Regeni è il titolo dell'appuntamento, non aperto al pubblico, in cui si esibiranno, oltre a Gamba Matteo Amadasi alla viola, Andrea Pecolo al violino, Gianluca Muzzolon al violoncello.

La proposta del concerto è partita dai musicisti scaligeri che tutti i giorni, usciti dal teatro, vedono la scritta 'Verità per Giulio Regeni' che campeggia sulla facciata di Palazzo Marino. Hanno così contattato l'avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, dicendosi disponibili a suonare per i genitori di Giulio, Paola e Claudio. Ed è così iniziata l'organizzazione dell'evento a cui ha aderito il Comune, che ha concesso gli spazi. "L'idea nasce dalla volontà di poter abbracciare i genitori di Giulio e sostenerli" hanno spiegato i musicisti. E infatti i genitori saranno presenti al concerto, con musiche di Mozart, insieme al sindaco Giuseppe Sala. (ANSA).