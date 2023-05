Viva la Mamma! di Donizetti rallegra il Coliseo di Baires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 MAG - Mettere in scena un'opera poco conosciuta e melodrammatica del XVIII secolo come 'Romolo ed Ersilia' del compositore cecoslovacco Josef Mysliveček, su libretto del poeta Pietro Metastasio, non è un'impresa facile, e lo è ancora meno se a tentarla è uno squattrinato impresario di provincia napoletano che ha a disposizione uno scombinato e litigioso gruppo di artisti dalle improbabili doti canore.

Questo divertente situazione è stata tradotta in una farsa operistica nel 1827 dal compositore bergamasco Gaetano Donizetti con il titolo originale di 'Le convenienze ed inconvenienze teatrali', o anche più semplicemente 'Viva la Mamma!', rappresentata ieri a Buenos Aires nel Teatro Coliseo, come parte del ciclo 'Divina Italia' della attuale stagione del Teatro Colon argentino.

Poco rappresentata negli anni, questa farsa ha avuto per mano di Donizetti alcuni rifacimenti in un singolo atto o in due, e deve il suo successo in particolare per la presenza del singolare personaggio di Mamma Agata, raro caso di 'en travesti' al contrario, ossia di una voce maschile che interpreta un ruolo femminile, frequente agli albori dell'opera barocca.

Nella versione dell'argentino Pablo Maritano (ultimamente ha proposto l'Elisir d'Amore al Teatro comunale di Bologna), la voluminosa protagonista Agata Scannagalli è stata interpretata nell'italianissimo Teatro Coliseo dal baritono Victor Torres, che ha strappato gli applausi del pubblico nella strenua difesa della dignità canora di sua figlia Luigia Castragatti, interpretata dalla soprano Florencia Burgardt.

Gli applausi divertiti del pubblico al termine della 'prima' dell'opera buffa (repliche il 27, 28 e 30 maggio), che termina con il fallimento delle prove teatrali previste e la fuga degli artisti, hanno confermato il suo successo e confermato l'importanza del contributo italiano alla stagione teatrale del Colon.

Finora il pubblico argentino ha potuto apprezzare la monumentale proposta della 'Resurrezione' di Mahler da parte di Romeo Castellucci e il Faust di Gounod messo in scena da Stefano Poda. (ANSA).