Ritorna Santarcangelo Festival, 40 artisti e 96 spettacoli

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - Quaranta performer per un totale di 96 repliche di spettacoli: è la 53/a edizione di Santarcangelo Festival, dal titolo "enough not enough", in programma dal 7 al 16 luglio prossimi. "Tornare a vivere la magia del Festival è quello di cui abbiamo bisogno - ha detto la sindaca di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma - dopo le difficoltà che stiamo vivendo a causa del maltempo. La capacità del Festival di esplorare attraverso l'arte le più attuali tematiche del contemporaneo, non ultima quella ambientale, offre al pubblico una vera e propria esperienza immersiva".

Il Festival, al secondo anno di direzione artistica del drammaturgo polacco Tomasz Kireńczuk, trasforma il borgo medievale del riminese in una "città-festival", affidando alle arti performative la funzione di sperimentare visioni alternative. Il corpo, insieme oggetto e soggetto dell'attività artistica, da fonte di discriminazione si trasforma in strumento di liberazione e punto di partenza per la costruzione della propria identità, alimentando la speranza di un futuro più equo e inclusivo in cui coesistere.

La maggior parte delle proposte di "enough not enough" si muove, come di consueto, tra teatro, danza, musica, arte visiva e discipline trasversali. Tra nomi internazionali affermati o emergenti si segnala la performer francese Rébecca Chaillon, per la prima volta in Italia con Whitewashing, termine che definisce la pratica di far recitare ad attori bianchi i ruoli di personaggi appartenenti ad altre etnie. Con The Divine Cypher, la brasiliana Ana Pi conduce, invece, una ricerca poetica e politica sui balli tradizionali di Haiti, mentre Ligia Lewis è autrice e performer di A Plot/A Scandal. Un ritorno è poi quello di Dana Michel che propone una riflessione sulla consapevolezza sessuale. Tante anche le proposte italiane. (ANSA).