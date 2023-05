Play this at my funerals, ecco il nuovo di Kadebostany

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dodici brani tra influenze folk, musica elettronica, melodie intense e voci accattivanti, dove sentire di poter "piangere con un sorriso". Kadebostany torna con un nuovo album, il suo quarto, in uscita il 2 giugno: 'Play this at my funerals', già anticipato dal singolo 'Like a Dream', è stato registrato nell'arco di tre anni tra Losanna, Istanbul, Kiev, Atene e Parigi e Guillaume De Kadebostany vorrebbe fosse suonato al suo funerale. Kadebostany ha realizzato oltre 5 miliardi di stream globali, più di 700 spettacoli, diversi singoli che hanno scalato le classifiche arrivando nella top10 di oltre 30 paesi.

"Play This at My Funerals" è un album personale con una selezione di brani che Guillaume de Kadebostany ha scelto per raccontare un mondo autentico perché imprevedibile. Nell'album l'orchestrale ed emotiva 'Eulogy', l'ottimista 'Like a Dream', l'inno electro-folk 'Lovelace', il mood sofisticato di 'Wild in Secret' o la toccante 'Tears are Salted'.

L'album presenta collaborazioni con giovani artisti emergenti come Vassilina (cantante art-pop greca), Angie Robba (cantante francese), BarÕş Demire (l'unica voce maschile, cantante e apprezzato trombettista turco), Valeria Stoica (cantautrice rumena) e non manca una sorpresa tutta italiana con il featuring in due brani di Serepocaiontas, la ragazza con l'ukulele, ospite fissa di Fiorello a "Viva Rai2!".

L'uscita dell'album sarà supportata da un primo tour di 50+ date in giro per l'Europa e da altri concerti negli Stati Uniti e in Asia attualmente in lavorazione. Kadebostany arriverà in Italia per un live il prossimo 12 ottobre a Milano nel Teatro di Santeria Toscana 31, accompagnato da nuovi cantanti e una sezione di fiati.