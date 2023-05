Musica e storia a Santa Cecilia, Augias racconta La Traviata

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Corrado Augias concluderà domenica 28 maggio gli appuntamenti della serie La musica e la Storia promossa da Santa Cecilia con una lezione sulla Traviata, uno dei più amati e rappresentati capolavori del teatro musicale dell'Ottocento. L'opera di Giuseppe Verdi venne eseguita per la prima volta alla Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, terzo titolo della famosa trilogia popolare.

Il libretto, scritto da Francesco Maria Piave, è tratto dalla pièce di Alexandre Dumas figlio La dame aux camélias, che ha per protagonista la cortigiana Marguerite Gautier, realmente esistita. Tutto questo altro ancora verrà raccontato dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo nella Sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (biglietto 12 euro, 10 euro per abbonati e under 30) con l'intermezzo di musiche dal vivo eseguite dal soprano Costanza Fontana e dai solisti del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia accompagnati al pianoforte da Aurelio Canonici, e da brevi filmati.

L'incontro fa parte delle iniziative avviate dal ministero della Cultura per la conservazione e la valorizzazione della casa-museo di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda. (ANSA).