A Bologna il Festival dedicato a Ottorino Respighi

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, il Festival Respighi di Bologna della Fondazione Musica Insieme torna dal 24 settembre al 3 ottobre in forma più strutturata con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare non solo l'opera del compositore bolognese, ma anche quella dei musicisti a lui contemporanei, oltre che con concerti anche con convegni, filmati e approfondimenti.

Novità di questa edizione è l'anteprima del 18 giugno sul palcoscenico di Piazza Maggiore (evento conclusivo del nuovo Bologna Portici Festival) con l'Orchestra del Conservatorio Martini guidata dalla direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, Oksana Lyniv: l'Eroica di Beethoven verrà incastonata fra le Impressioni brasiliane e le Antiche arie e danze per liuto di Respighi. L'Orchestra del Conservatorio sarà protagonista poi del concerto inaugurale per la prima esecuzione assoluta del brano Omaggio a Respighi, commissionato a un giovane compositore selezionato fra i più meritevoli del Conservatorio felsineo.

Ad un altro allievo del Conservatorio, il pianista Gian Marco Verdone, sarà affidato invece il Concerto in modo misolidio di Respighi, mentre Mariangela Vacatello eseguirà il Quarto Concerto per pianoforte di Rachmaninov. Come lo scorso anno, il Festival, ideato dall'imprenditore dello spettacolo Maurizio Scardovi, è realizzato con buona parte degli enti cittadini che si occupano di musica e con la Fondazione Toscanini di Parma.

Proprio quest'ultima ritornerà a Bologna, al Teatro Duse (27/9), con la sua Filarmonica diretta da Alessandro Bonato con la partecipazione del soprano Anna Caterina Antonacci impegnata nel poema respighiano Il Tramonto.

Il sodalizio con il Teatro Comunale, cui sarà affidata la serata finale, si concretizza con la Trilogia romana, le pagine più eseguite di Ottorino Respighi, che l'Orchestra proporrà al Manzoni ancora con Oksana Lyniv. Una prima mondiale (il 25 settembre) sarà poi la sonorizzazione del film muto La bella addormentata di Klaus Leni ad opera della compositrice Virginia Guastella, mentre il Quartetto Guadagnini assieme al Louis Lortie proporranno tre raritàdel repertorio: i Quintetti per archi e pianoforte di Respighi, Borodin e Wolf-Ferrari. (ANSA).